கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் முக்கிய அறிவிப்பு

இந்நிலையில் , ராஜ்கமல் இண்டர்நேசனல் பிலிம்ஸ் இன்று மாலை 6 மணிக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், HE KNOWS THE WAY, HE SHOWS THE WAY என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. இதனால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.