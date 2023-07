ரஜினி பக்கத்துல நடிக்கிற சந்தோசமான நாட்கள்- பிரபல நடிகர் நெகிழ்ச்சி

ரஜினி சார் படத்துக்கு டிக்கெட் கிடைக்காம வருத்தத்தோடு திரும்ப வந்த நாட்கள்..இப்ப அவரோட படத்துல அவர் பக்கத்துல நடிக்கிற இந்த சந்தோசமான நாட்கள். Thanks to the people .

love u Superstar @rajinikanth sir.. Thank u @ash_rajinikanth mam

It's a wrap for #MoideenBhai #LalSalaam pic.twitter.com/K9ttYE6MRc