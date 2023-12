வெள்ளத்தில் சிக்கிய பிரபல நடிகர்.... உதவி கேட்டு கோரிக்கை

இதுகுறித்து அவர் புகைப்படத்தை வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இது வைரலாகி வருகிறது.

Water is entering my house and the level is rising badly in karapakkam

I have called for help

No electricity no wifi

No phone signal

Nothing

Only on terrace at a particular point i get some signal

Lets hope i and so many here get some help❤️

I can feel for people all over chennai… pic.twitter.com/pSHcK2pFNf