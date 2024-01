விருதுகளை தட்டி சென்ற கிறிஸ்டோபர் நோலன்! - கோல்டன் க்ளோப் விருதுகள் அறிவிப்பு!

இதில் ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கிறிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கிய ஓபென்ஹெய்மர் திரைப்படம் சிறந்த நடிப்பு மற்றும் இயக்கத்திற்கான விருதை வென்றுள்ளது. ஜப்பானிய அனிமே இயக்குனர் ஹயாவோ மியாசாகியின் கடைசி படமான The Boy and the Heron சிறந்த அனிமேஷன் படத்திற்கான விருதை வென்றுள்ளது.