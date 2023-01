''பகாசூரன் ''படத்திற்கு சென்சார் குழு தணிக்கை சான்றிதழ்!

சாம் சிஎஸ் இந்த படத்திற்கு இசை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

#Bakasuran censored with U/A and its a february release.. Official release date will be announced soon..



Trailer linkhttps://t.co/gUZQhrP8nx pic.twitter.com/N0Ad6z6Fn4