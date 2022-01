''மின்னல் முரளி '' திரைப்படத்தைப் பாராட்டிய பாலிவுட் இயக்குநர்

நீங்களும் அற்புதமாக நடித்துள்ளீர்கள். வாழ்த்துகள் எனத் தெரிவித்துள்ளார்

Messages like these! It’s not always that the whole world starts appreciating your work from every nook and corner.And specially when an ace filmmaker like @karanjohar who has given numerous all-time entertainers for us,appreciates our work,it sure feels surreal