CM @mkstalin grants Perarivalan long due reprieve. Wow. I am beginning to expect the unexpected from MKS. அற்புதம்மாள் பல்லாண்டு தவத்துக்கு இ‌ன்று பலன் கிட்டியது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.