தமன்னாவின் அழகை ஓவராக வர்ணித்து சர்ச்சையில் சிக்கிய மூத்த நடிகர்!

தமன்னா, ‘சாந்த் சா ரோஷன் செஹரா’ என்ற இந்திப் படம் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார். அதன் பின்னர் அவர் தமிழ் சினிமாவில் கேடி படத்தின் மலம் அறிமுகமானார் தமன்னா. ஆனால் அவருக்கான கவனிப்பு என்பது கல்லூரி மற்றும் அயன் ஆகிய படங்களின் மூலம்தான் கிடைத்தது. அதையடுத்து வரிசையாக முன்னணி நடிகர்கள் படங்களில் நடித்து டாப் நடிகையானார்.
ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் புது நாயகிகளின் வரவுக்கு பிறகு தமன்னாவின் வாய்ப்புகள் குறைய ஆரம்பித்தன. இப்போது பாலிவுட் பட வாய்ப்புகள் அவருக்கு அதிகமாக வர ஆரம்பித்துள்ளன. பாலிவுட்டில் அடுத்தடுத்து ஜி கர்தா மற்றும் லஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் 2 ஆகியவற்றில் நடித்துள்ளார். இந்த இரு படங்களிலும் அவர் முத்தக் காட்சிகள் மற்றும் படுக்கையறைக் காட்சிகளில் நடித்திருந்தார். இதற்கிடையில் அவர் பாலிவுட் நடிகர் விஜய் வர்மாவோடு ஒரு குறுகிய காதலிலும் இருந்து பிரிந்துவிட்டார்.
தற்போது இந்தி படங்களில் கவர்ச்சி நடனங்கள் ஆடி இளம் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளார். அப்படி ‘ஸ்ட்ரீ 2’ படத்தில் அவரின் நடனம் சமீபத்தில் வைரல் ஆனது. இந்த பாடல் பற்றி பாலிவுட் மூத்த நடிகரான அன்னு கபூர் பாராட்டிப் பேசும்போது “கடவுளே, என்ன மாதிரியான பால் போன்ற உடல்” என்று வியந்தோதினார். 69 வயது ஒரு மூத்த நடிகர் ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் இப்படிப் பேசலாமா என அவர் மீது கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன.