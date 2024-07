63 வயது பிரபல நடிகரின் மனைவியாகும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்.. வைரல் புகைப்படம்..!

Edited by Siva

Gods Blessing

Thank u #AnilRavipudi garu and @DilRajuProdctns for having me on board ❤️



Pooja Ceremony Tomorrow at 11.16 AM ????



More EXciting updates loading????



Victory @VenkyMama @AnilRavipudi #DilRaju #Shirish #BheemsCeciroleo @YoursSKrishna @SVC_official pic.twitter.com/S6eM0QiA0I