8 வது முறை….யுவனுடன் மீண்டும் இணைந்த செல்வராகவன்... புதுப்பேட்டை -2 ???

அநேகமாக புதுப்பேட்டை -2 உருவாகலாம் எனத் தகவல்கள் வெளியாகிறது.

Extremely happy to join hands for 8th time with @thisisysr !! @dhanushkraja

Kalaippuli S Thanu @theVcreations pic.twitter.com/AKWbirnFGF