முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மே.இ.தீவுகளை வென்று அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்ற இந்தியா.. சஞ்சு சாம்சன் பேட்டிங் அபாரம்..!

Advertiesment
கிரிக்கெட்
BY: Siva
Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 (08:23 IST) Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 (08:25 IST)
google-news
மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான பரபரப்பான டி20 போட்டியில், இந்திய அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. 
 
முதலில் பேட்டிங் செய்த மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி, ரோவ்மன் பவல் மற்றும் ஜேசன் ஹோல்டர் ஆகியோரின் அதிரடியால் 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 195 ரன்கள் குவித்தது. இந்திய தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
 
196 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி ஆடிய இந்திய அணிக்கு, தொடக்க வீரர்கள் ஏமாற்றம் அளித்தாலும், சஞ்சு சாம்சன் நங்கூரம் போன்று நிலைத்து நின்று ஆடினார். வெறும் 50 பந்துகளில் 10 பவுண்டரிகள் மற்றும் 8 சிக்ஸர்களுடன் 97 ரன்கள் குவித்து அணியை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து சென்றார். 
 
திலக் வர்மா 27 ரன்கள் எடுத்து சஞ்சுவுக்கு நல்ல ஒத்துழைப்பு அளித்தார். இறுதியில் 19.2 ஓவர்களில் இந்தியா 199 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. ஆட்டநாயகனாக சஞ்சு சாம்சன் தேர்வு செய்யப்பட்டார். அவரது இந்த அதிரடி ஆட்டம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.

Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

டி20 உலகக்கோப்பை அரையிறுதி வாய்ப்பு.. இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகளின் பரிதாப நிலைமை..!
Home
Explore
Shorts
Photos
Videos