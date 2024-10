ரொனால்டோ அறிமுகப்படுத்திய புதிய கைக்கடிகாரம்! - விலையை கேட்டா மிரண்டு போவீங்க!

தற்போது பிரபலமான ஜேக்கப் அண்ட் கோ (Jacob and Co) வாட்ச் நிறுவனத்துடன் இணைந்து தனது பிரத்யேகமான வாட்ச் மாடல்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் ரொனால்டோ. Flight of CR7 மற்றும் Heart of CR7 என்ற அந்த இரு மாடல் வாட்ச்களும் அறிமுகமான சில மணி நேரங்களில் ஏராளமான ரொனால்டோ ரசிகர்களால் வாங்கப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.