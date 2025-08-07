டி20 போட்டியில் 650 விக்கெட்.. ஆப்கன் வீரர் ரஷித்கான் புதிய சாதனை

ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளரான ரஷீத் கான், T20 கிரிக்கெட்டில் மாபெரும் மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். T20 கிரிக்கெட் போட்டிகளில் 650 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய உலகின் முதல் பந்துவீச்சாளர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.
இந்த சாதனை, தி ஹன்ட்ரெட் 2025 தொடரின் லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் ஓவல் இன்விசிபிள்ஸ் மற்றும் லண்டன் ஸ்பிரிட் (London Spirit) அணிகளுக்கு இடையே ஆகஸ்ட் 5 அன்று நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் நிகழ்ந்தது.
இந்த ஆட்டத்தில், ஓவல் இன்விசிபிள்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய ரஷீத் கான், 20 பந்துகளில் வெறும் 11 ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். வேய்ன் மேட்சன், லியாம் டாவ்சன் மற்றும் ரியான் ஹிக்கின்ஸ் ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, தனது அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார்.
லியாம் டாவ்சனை எல்.பி.டபிள்யூ முறையில் அவுட் செய்து, தனது 650-வது விக்கெட்டை வீழ்த்தி இந்தச் சாதனையை ரஷீத் கான் எட்டினார். மேலும் பந்துவீச்சில் தனது அபார திறமையை வெளிப்படுத்திய ரஷீத் கான், ஆட்டநாயகன் விருது பெற்றார்.
ரஷீத் கான், இதுவரை 478 இன்னிங்ஸ்களில் 18.54 சராசரியுடன் 651 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இந்த பட்டியலில், மேற்கிந்திய தீவுகளின் முன்னாள் வீரரான ட்வைன் பிராவோ 582 போட்டிகளில் 631 விக்கெட்டுகளுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.