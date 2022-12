FIFA உலகக் கோப்பை 2022: யார் யாருடன் மோதுவார்கள்?

FIFA உலகக் கோப்பை 2022 காலிறுதிப் போட்டிகளின் முழு அட்டவணை:

டிசம்பர் 9, வெள்ளி (இரவு 8:30 மணி ): எஜுகேஷன் சிட்டி ஸ்டேடியத்தில் குரோஷியா vs பிரேசில்

டிசம்பர் 10, சனிக்கிழமை (காலை 12:30 மணி ): லுசைல் மைதானத்தில் நெதர்லாந்து vs அர்ஜென்டினா

டிசம்பர் 10, சனிக்கிழமை (இரவு 8:30 மணி ): அல் துமாமா மைதானத்தில் போர்ச்சுகல் vs மொராக்கோ

டிசம்பர் 11, ஞாயிறு (12:30 AM ): அல் பேட் மைதானத்தில் இங்கிலாந்து vs பிரான்ஸ்