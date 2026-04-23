முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

இது ரிக்கார்ட்!... சென்னையில் 26 சதவீதம் அதிக வாக்குப்பதிவு!..

BY: webdunia
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (19:01 IST) Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (19:05 IST)
தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு 234 தொகுதிகளிலும் துவங்கியது காலை 7 மணி முதல் பொதுமக்கள் பொதுமக்கள் வாக்களிக்க ஆர்வம் காட்டினார்கள். இதன் காரணமாக மாலை 3 மணிக்கு தமிழகத்தில் வாக்குப்பதிவு 70 சதவீதத்தை தொட்டது. மாலை 5 மணி நிலவரப்படி தமிழகத்தில் 82.24 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது.அதற்குப் பின்னும் ஒரு மணி நேரம் இருந்ததால் கண்டிப்பாக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலின் மொத்த வாக்குப்பதிவு 85 சதவீதத்தை தாண்டிவிடும் என கணிக்கப்படுகிறது..

இந்நிலையில், ஆச்சரியம் கொடுக்கும் விதமாக மாலை 5 மணி நிலவரப்படி சென்னையில் 81.34 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது. 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னையில் 55.31 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி இருந்த நிலையில் அதைவிட அதிகமாக தற்போது பதிவாகியிருக்கிறது.

பொதுவாக சென்னையில் பெரும்பாலானவர்கள் ஓட்டு போடுவதற்கு அதிகம் பேர் ஆர்வம் காட்டாமாட்டார்கள். ஆனால் இந்த முறை மிகவும் அதிகமான வாக்கு பதிவு சென்னையில் நடந்திருப்பதை பார்க்கும்போது ஒரு மாற்றத்திற்கு சென்னை மக்கள் தயாராகி வருவதை உணர முடிகிறது..

தொடர்புடைய செய்திகள்

