முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2023ஆம் ஆண்டுக்கு பின் நடைபெறும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு.. விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி என்ன?

Advertiesment
ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு

Siva

, திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025 (18:44 IST)
ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நவம்பர் 1 மற்றும் 2 ஆம் தேதிகளில் நடைபெறும் என ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது. கடந்த 2023-க்குப் பிறகு இப்போது நடத்தப்படும் இந்தத் தேர்வு, ஆசிரியராகும் கனவுடன் காத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.
 
இன்று முதல் செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, தகுதியுள்ளவர்கள் உடனடியாக விண்ணப்பித்து, இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். நவம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் தாள் தேர்வும், நவம்பர் 2 ஆம் தேதி இரண்டாம் தாள் தேர்வும் நடைபெறும்.
 
இந்தத் தேர்வு, அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களாகப் பணியாற்ற விரும்புவோருக்கு அவசியமான ஒன்றாகும். தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவது, ஆசிரியப் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு ஒரு தகுதியாகக் கருதப்படுகிறது.
 
இந்த அறிவிப்பு வெளியானதை தொடர்ந்து, தேர்வர்கள் தங்களை தேர்வுக்கு தயார் படுத்திக்கொள்ளும் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சென்னையில் இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் எஞ்சின் சோதனை வெற்றி!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos