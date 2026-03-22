முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

ஒரு எம்.ஜி.ஆர்தான்!. சிவாஜியே அரசியல்ல தோத்துபோயிட்டார்!.. சிவக்குமார் பேட்டி!...

BY: Mahendran
Publish Date: Sun, 22 Mar 2026 (11:31 IST) Updated Date: Sun, 22 Mar 2026 (11:33 IST)
நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவது என்பது இந்தியாவில்தான் அதிகம். அதேநேரம் அப்படி அரசியலுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இடத்தை பிடித்தது வெகு சிலர் மட்டுமே. தமிழகத்தில் எம்.ஜி.ஆர் மட்டுமே அரசியல் கட்சி துவங்கி அரசியலில் வெற்றி பெற்று மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்தார். அவருக்கு பின் ஜெயலலிதா அதிமுகவை சிறப்பாக நடத்தினார். தெலுங்கில் என்.டி.ராமாராவ் தேர்தலில் வெற்றிபெற்று முதல்வராக இருந்தார். அவருக்கு பின் பல வருடங்கள் கழித்து பவன் கல்யாண் துணை முதல்வர் ஆகியிருக்கிறார்.

தமிழ்நாட்டில் எம்.ஜி.ஆருக்கு பின் சிவாஜி கட்சி துவங்கினார். ஆனால் அவருக்கு வெற்றிகிடைக்கவில்லை. அவருக்கு பின் பாக்யராஜ், டி.ராஜேந்தர், சரத்குமார் என பலரும் அரசியல் கட்சி துவங்கினார்கள். ஆனால், வெற்றிபெறமுடியவில்லை. விஜயகாந்த் மட்டுமே எதிர்கட்சி தலைவராக மாறினார். ரஜினி அரசியலுக்கு வருவதாக சொல்லி பின் வாங்கினார். கமல் அரசியலுக்கு வந்தாலும் எதிர்பார்த்த வெற்றி அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. தற்போது நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார்.

இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சிவக்குமார் ‘நடிகர்கள் நாடாள முடியும் என காட்டியவர் எம்.ஜி.ஆர். டொனால்ட் ரீகனுக்கு முன் அரசியலுக்கு வந்தார் எம்.ஜி.ஆர். ஆனால், எம்.ஜி.ஆருக்கு வாரிசுகள் இல்லை. உலகத்திலேயே சிறந்த நடிகர் சிவாஜி. அவரை போல நடிப்பதற்கு ஒருவர் பிறந்து வரணும்.. அதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஆனால், அவர் அரசியலில் தோற்றுப்போனார். அதாவது, நீங்கள் உழைத்துக்கொண்டே இருங்கள். மற்றவர்களை உங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்காதீர்கள். எல்லாம் பெற்றவர்கள் யாருமில்லை. உங்களுக்கு கிடைக்கவேண்டியது கிடைக்கும்’ என பேசியிருக்கிறார்.

தொடர்புடைய செய்திகள்

