வேலை வெட்டி இல்லாமல் இவ்வளவு பேரு உள்ளனர்.. . தவெக மாநாடு கூட்டம் குறித்து சீமான்

Seeman angry

Siva

, வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025 (11:17 IST)
மதுரையில் நடந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநாட்டில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூடியது குறித்து நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். 
 
விஜய்யின் மாநாட்டிற்கு லட்சக்கணக்கான பொதுமக்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் திரண்டது, மாநாடு முழுவதும் மக்கள் கடலென அலைமோதியது இணையதளங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
 
நேற்று நடந்த விஜய்யின் மாநாட்டிற்கு முந்தைய நாள் மக்கள் கூட்டம் திரண்டதை பார்த்தபோது, “தமிழ்நாட்டில் வேலை வெட்டி இல்லாமல் எவ்வளவு பேர் உள்ளனர் என்பதே இது காட்டுகிறது” என்று சீமான் விமர்சித்தார்.
 
அரசியல் களத்தில் தனக்கென ஒரு இடத்தைப் பிடித்திருக்கும் சீமானின் இந்த விமர்சனம், விஜய்யின் ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒருபுறம் விஜய்யின் மக்கள் ஆதரவு அவரது அரசியல் பயணத்திற்கு ஒரு பலமாக கருதப்படும் நிலையில், இன்னொரு புறம் சீமான் இந்த கூட்டத்தை ஒரு சமூக பிரச்சனையின் வெளிப்பாடாக பார்ப்பது, தமிழக அரசியலில் புதிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Edited by Siva
 

