கமல் கட்சி கொள்கையே காப்பிதானே? ரவிக்குமார் எம்பி கேள்வி!

The Centrist Party இன் இணைய தளத்திலிருந்து வரிக்கு வரி கட் அண்ட் பேஸ்ட் செய்திருக்கிறது மக்கள் நீதி மய்யம். Salient points about centrism from the CP perspective என்ற தலைப்பின்கீழ் தரப்பட்டிருக்கும் 3 பாய்ண்ட்டுகளையும் அப்படியே காப்பி எடுத்து centrism என்ற தலைப்பின்கீழ் தனது இணைய தளத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறது கமல் கட்சி. இப்படி காப்பி அடிப்பதற்கு தனக்கு மட்டுமே ‘ரைட்’ இருக்கிறது. அதுதான் ‘காப்பிரைட்’ என கமல் நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறாரா? ’ எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.