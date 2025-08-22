முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இன்னும் சில மணி நேரத்தில் 12 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் மழை: வானிலை எச்சரிக்கை..!

Tamil Nadu Weather

Mahendran

, வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025 (10:58 IST)
தமிழ்நாட்டில், அடுத்த  சில மணி நேரத்தில்  12 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
மழைக்கான வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
 
இடி, மின்னலுடன் லேசானது முதல் மிதமான மழை: திருவண்ணாமலை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மற்றும் கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில்.
 
இடி, மின்னலுடன் லேசானது முதல் மிதமான மழை: திருச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் மற்றும் மயிலாடுதுறை ஆகிய டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதி.
 
இந்த மாவட்டங்களில் வசிக்கும் மக்கள் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்போது பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Mahendran
 

