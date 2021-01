தமிழகம் வருகிறேன்: ராகுல் காந்தி டுவீட்

அனைவருக்கும் எனது இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.



உங்களுடன் தைப் பொங்கல் கொண்டாட இன்று தமிழகம் வருகிறேன். மதுரையில் ஜல்லிக்கட்டு விழாவில் பங்கேற்கிறேன்.



Coming to celebrate Pongal with you in Madurai, Tamil Nadu. pic.twitter.com/CSUpyUHJaR