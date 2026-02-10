முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காலம் போன காலத்தில்!.. செங்கோட்டையனை நக்கலடித்த ஐ.லியோனி!...

Advertiesment
sengottaiyan

Mahendran

, செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (14:27 IST)
தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அதிமுக, திமுக என்ற இரண்டு கட்சிகளுக்குதான் அரசியல் ரீதியாக போட்டி இருந்து வருகிறது. மற்ற கட்சிகள் இருந்தாலும் அவை அதிமுக அல்லது திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தே தேர்தலை சந்தித்து வருகின்றன. அதே நேரம் தற்போது புதிதாக வந்துள்ள விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் புதிய அரசியல் சக்தியாக பார்க்கப்படுகிறது. விஜய் ஒரு நட்சத்திர நடிகர் என்பதால் அவர் கணிசமான வாக்குகளை 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வாங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..

இதை பல அரசியல் பிரபலங்களும் சொல்லி வருகிறார்கள். ஒருபக்கம் அதிமுகவிலிருந்து தற்போது தவெகவில் இணைந்துள்ள முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சமீபத்தில் ‘விஜயை முதலமைச்சராகாமல் ஓய மாட்டன்’ எனக் கூறியிருந்தார். ஏற்கனவே அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ இதை கிண்டலடித்திருந்தார். ‘விஜயை எந்த நாட்டுக்கு செங்கோட்டையன் முதல்வராக்க போகிறார் என்பது தெரியவில்லை.. தமிழ்நாட்டில் இது நடக்காது’ என கூறியிருந்தார்..

இந்நிலையில், திமுக ஆதரவாளர் திண்டுக்கல் லியோனி செய்தியாளர்களிடம் செங்கோட்டையன் சொன்னது பற்றி கருத்து தெரிவித்தபோது ‘அது அவருடைய ஆசை.. காலம் போன கடைசியில் அவருக்கு இப்படி ஒரு ஆசை வந்திருக்கு.. அத சொல்றதுல ஒன்னும் தப்பு இல்ல.. ஆனால் மக்கள் எப்படி அதை பார்க்கிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியம்.. கழுதை தெரிந்து கட்டெரும்பு ஆன கதைதான் அந்த கட்சி.. திமுகவுக்கு தவெக ஒரு பொருட்டே இல்லை.. திமுகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

காங்கிரஸ் வராது.. தனித்தே நிற்போம்.. வேலையை பாருங்க.. நிர்வாகிகளுக்கு விஜய் உத்தரவு?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos