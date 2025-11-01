முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்த மாதம் வணிக பயன்பாடு சிலிண்டர் விலை குறைவு! - சிலிண்டர் விலை நிலவரம்!

Advertiesment
gas cylinder

Prasanth K

, சனி, 1 நவம்பர் 2025 (10:27 IST)

மாதம்தோறும் சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்த மாதம் சமையல் கேஸ் விலை குறைந்துள்ளது.

 

இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலைகளை போல கேஸ் சிலிண்டர் விலையும் எண்ணெய் நிறுவனங்களால் நிர்ணயிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிறுவனங்களால் வணிக பயன்பாட்டிற்கு 19 கிலோ, வீட்டு பயன்பாட்டிற்கு 14.20 கிலோ என இரண்டு வகையான கேஸ் சிலிண்டர்கள் விநியோகிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் அதற்கான விலை மாதம்தோறும் நிர்ணயிக்கப்பட்டு வருகிறது.

 

அப்படியாக இந்த மாதம் சென்னையில் 19 கிலோ வணிக சிலிண்டர் விலை ரூ.4.50 குறைந்து ரூ.1750 க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. 14 கிலோ வீட்டு பயன்பாட்டு சிலிண்டர் கடந்த சில மாதங்களை போலவே இந்த மாதமும் ரூ.868.50 என்ற விலையில் மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இயற்றப்பட்ட 9 சட்ட மசோதாக்களுக்கு அனுமதி.. ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி கையெழுத்து..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos