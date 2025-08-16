கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டுத் தூத்துக்குடியில் மாட்டு வண்டிப் பந்தயம்!

கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஜம்புலிங்கபுரம் கிராமத்தில் பாரம்பரியமிக்க மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது. இந்த பந்தயத்தில், பெரிய மாடுகள் மற்றும் பூஞ்சிற்று மாடுகள் என இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ், மொத்தம் 19 ஜோடி மாடுகள் கலந்துகொண்டன. கிராம மக்கள் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலிருந்து வந்திருந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் இந்தப் பந்தயத்தைக் கண்டுகளித்தனர்.
கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா, மாட்டு வண்டிப் பந்தயம் போன்ற கிராமிய விளையாட்டுகளுடன் கொண்டாடப்படுவது தென் மாவட்டங்களில் பல ஆண்டுகளாக இருந்து வரும் பாரம்பரிய வழக்கமாகும். இந்த பந்தயம், வீர விளையாட்டாக கருதப்படுவதுடன், ஜல்லிக்கட்டு போலவே கால்நடைகளின் பலத்தையும், வேகத்தையும் பறைசாற்றுவதாக அமைகிறது. பந்தயத்தில் கலந்துகொண்ட வண்டிக்காரர்கள், தங்களுடைய மாடுகளுக்குப் பயிற்சி அளித்து, இந்தப் போட்டியில் உற்சாகத்துடன் பங்கேற்றனர்.
இந்த மாட்டு வண்டிப் பந்தயம், நமது பாரம்பரியத்தை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கடத்துவதற்கான ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.