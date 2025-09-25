முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வெளிநாட்டு கேரள மக்களுக்கு அரசே தரும் காப்பீட்டு திட்டம்: முதல்வர் பினராயி விஜயன் அறிவிப்பு..!

Advertiesment
கேரளா

Siva

, வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (14:40 IST)
உலகெங்கும் வாழும் கேரள மக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலனை கருத்தில் கொண்டு, "நோர்கா கேர்" என்ற விரிவான சுகாதார மற்றும் விபத்து காப்பீட்டுத் திட்டத்தை கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தொடங்கி வைத்தார். 
 
நோர்கா ரூட்ஸ் (NORKA Roots) என்ற அமைப்பின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ், நோர்கா அடையாள அட்டை வைத்திருக்கும் வெளிநாடுவாழ் கேரளர்கள் மற்றும் மாணவர்கள், ₹5 லட்சம் சுகாதாரக் காப்பீடும், ₹10 லட்சம் விபத்து காப்பீடும் பெறுவார்கள். குறைந்த பிரீமியம், ஏற்கனவே உள்ள நோய்களுக்கும் காப்பீடு, மற்றும் காத்திருப்பு காலம் இல்லாதது இத்திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களாகும். 
 
இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனாளிகள், இந்தியா முழுவதும் உள்ள 16,000-க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகளில், குறிப்பாக கேரளாவில் உள்ள 500 மருத்துவமனைகளில் ரொக்கமில்லா சிகிச்சை பெற முடியும். மேலும், வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா திரும்பும் வெளிநாடுவாழ் கேரளர்கள் மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள பிற மாநிலங்களில் வாழும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள், இத்திட்டத்தின் மூலம் எளிதாக மருத்துவ வசதியைப் பெறலாம்.
 
இத்திட்டம், எதிர்காலத்தில் வளைகுடா நாடுகளிலும் விரிவுபடுத்தப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஐயப்பனை தோற்கடிக்க வந்தவரை நாம் வழிபடக் கூடாது. சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய சாமியார் மீது வழக்கு..!
Home
Explore
Shorts
Photos
Videos