ரயில் டிக்கெட் உடனே புக் செய்யலாம்.. பணம் பின்னர் செலுத்தலாம்..! - IRCTC அறிமுகப்படுத்திய Ticket Now Pay Later வசதி!

ரயில் டிக்கெட் புக் செய்வதில் Ticket Now Pay Later என்ற வசதியை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இந்த Ticket Now Pay Later வசதி மூலம் டிக்கெட் புக்கிங் செய்தால் Convenience Fee-ல் தளர்வு வழங்கப்படுகிறது. இந்த வசதியை பெற முதலில் www.epaylater.in என்ற தளத்தில் லாக் இன் செய்து கணக்கு தொடங்கிக் கொள்ள வேண்டும். பின்னர் டிக்கெட் புக்கிங் செய்யும்போது அதில் பணம் செலுத்த உள்ள ஆப்ஷன்களில் Pay Later வசதியை தேர்வு செய்தால் டிக்கெட் உடனடியாக புக்கிங் ஆகிவிடும். அதற்கான பணத்தை டிக்கெட் புக்கிங் செய்த 14 நாட்களுக்குள் செலுத்தினால் தாமத கட்டணம் கிடையாது. 14 நாட்களுக்கு மேல் ஆனால் 3.5 சதவீதம் தாமத கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.