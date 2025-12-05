முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தனியார்களை நம்பி, அதுவும் 2 நிறுவனங்களை மட்டும் நம்பினால் இப்படித்தான்.. இண்டிகோ விவகாரம் குறித்து எச்சரிக்கை..!

இண்டிகோ

Siva

, வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025 (14:46 IST)
கடந்த ஒரு வாரமாக, இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தில் ஏற்பட்ட கடும் குளறுபடிகள், விமானங்கள் ரத்து, பல மணி நேர தாமதங்கள் என பயணிகளை பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாக்கியது. இந்த நெருக்கடி, இந்தியாவின் விமான போக்குவரத்து சந்தை இண்டிகோ மற்றும் ஏர் இந்தியா ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களின் இரட்டை ஆதிக்கத்தில் சிக்கியிருப்பதன் பலவீனத்தை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.
 
விமானப் போக்குவரத்து நிபுணர்களின் எச்சரிக்கைகள் உண்மையாகி, இண்டிகோ வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக் கிழமைகளில் 1300க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களை ரத்து செய்தது. ஏர் இந்தியாவிலும் ஏற்பட்ட சிறிய இடையூறுகள், போதுமான மாற்று விமானங்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் இல்லாததால், நெருக்கடியை மேலும் அதிகரித்தன.
 
புதிய விமான பயண கடமை நேர விதிமுறைகளுக்கு தயாராகாமல், குறைந்த மனிதவள வியூகத்தை பின்பற்றியதே இந்த சரிவுக்குக் காரணம் என விமானிகள் கூட்டமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளது. 
 
மூன்றாவது பெரிய விமான சந்தையான இந்தியா, கூடுதல் போட்டித்திறன் மற்றும் காப்பு வசதிகளுடன் கூடிய ஒரு நெகிழ்ச்சியான அமைப்பை உருவாக்கும் வரை, இதுபோன்ற சிறிய இடையூறுகள் கூட தேசிய பிரச்சினைகளாகவே தொடரும் என்று கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

