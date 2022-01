இதுகுறித்து அமைச்சர் கட்காரி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

I have tested positive for Covid 19 today with mild symptoms. Following all the necessary protocols, I have isolated myself and I am under home quarantine. I request all those who have come in contact with me to isolate themselves and get tested.