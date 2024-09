இந்தியாவில் Cold Play இசை நிகழ்ச்சி! ஒரே நேரத்தில் 1.5 கோடி பேர் நுழைந்ததால் முடங்கிய Bookmy Show!

பிரபலமான ஆங்கில ராக் பேண்ட் இசைக்குழுவான கோல்ட் ப்ளே அவ்வாறாக மும்பையில் வருகிற ஜனவரி 18 மற்றும் 19ம் தேதிகளில் Music of the spheres என்ற நிகழ்ச்சியை நடத்த உள்ளனர். இதற்காக குறைந்த பட்சம் ரூ.2 ஆயிரம் முதல் ரூ.35 ஆயிரம் வரையிலான டிக்கெட்டுகள் Book My Show தளத்தில் விற்பனைக்கு வந்தது.