மிகக்குறைந்த வித்தியாசம்தான்.. பீகாரில் ஆட்சி அமைப்பது யார்? கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்..!

பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல்

Siva

, ஞாயிறு, 12 அக்டோபர் 2025 (16:47 IST)
பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதிகளை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. 243 தொகுதிகளுக்கும் நவம்பர் 6, 11 ஆகிய தேதிகளில் 2 கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறும்; வாக்கு எண்ணிக்கை நவம்பர் 14 அன்று நடைபெறும்.
 
இந்த சூழலில், சி வோட்டர்ஸ் நடத்திய கருத்துக்கணிப்பின் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன:
 
ஆட்சி அமைக்க எந்த கூட்டணிக்கு வாய்ப்பு?
 
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) 40 %
இந்தியா கூட்டணி (RJD தலைமையில்) 38.3 %
பிரசாந்த் கிஷோர் (JS) 13.3 %
 
முதலமைச்சர் வேட்பாளர் விருப்பம்:
 
ஆட்சி அமைக்கும் வாய்ப்பில் NDA முன்னிலை வகித்தாலும், முதல்வர் வேட்பாளர் விருப்பத்தில் தேஜஸ்வி யாதவ் (RJD) 36.5% ஆதரவுடன் முதலிடம் பிடிக்கிறார்.
அவரைத் தொடர்ந்து, பிரசாந்த் கிஷோர் (23.2%), தற்போதைய முதல்வர் நிதிஷ் குமார் (15.9%) மற்றும் சிராக் பாஸ்வான் (8.8%) ஆகியோர் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளனர்.
 
மாநில பிரச்னைகளைத் தீர்க்கும் திறனில், 36.5% பேர் இந்தியா கூட்டணி மீதும், 34.3% பேர் NDA கூட்டணி மீதும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
 
இந்த முடிவுகள் பீகார் தேர்தலில் கடும் போட்டி நிலவுவதையும், ஆனால் மக்கள் RJD தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவை விரும்பத்தக்க முதல்வர் வேட்பாளராகக் கருதுவதையும் காட்டுகின்றன.
 
