மொத்த ரயில்வே சேவையும் ஒரே செயலியில்..! ரயில்வேயின் புதிய SwaRail app!

இந்தியா முழுவதும் பல வழித்தடங்களில் இந்திய ரயில்வேயின் ரயில்கள் இயங்கி வருகின்றன. இந்நிலையில் ரயில் டிக்கெட் புக் செய்ய, முன்பதிவு நிலை அறிதல் போன்றவற்றிற்கு ஐஆர்சிடிசி தளத்தை மக்கள் பயன்படுத்துகின்றனர். அதுபோல ரயில் நிலையங்களில் ரயில் எந்த ப்ளாட்பாரத்தில் நிற்கிறது? எந்த இடத்தில் ரயில் வந்து கொண்டிருக்கிறது உள்ளிட்ட தகவல்களை Where is my train போன்ற செயலிகள் மூலமாக தெரிந்து கொள்கின்றனர்.