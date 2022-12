நாயகன் மீண்டும் வறார்.. மர்மங்களை கண்டுபிடிக்க! – இண்டியானா ஜோன்ஸ் 5 ட்ரெய்லர்!

புதையல் வேட்டை, பழங்கால மர்மங்களை கண்டுபிடிக்கும் வகை படங்களில் மிகவும் பிரபலமான ஹாலிவுட் படம் இண்டியானா ஜோன்ஸ். 1981ல் பிரபல ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பெர்க் இயக்கத்தில் ஹாரிசன் ஃபோர்ட் நடித்து இதன் முதல் பாகமான Indiana Jones: Raiders of the lost ark வெளியானது.

புதையல் வேட்டை, பழங்கால மர்மங்களை கண்டுபிடிக்கும் வகை படங்களில் மிகவும் பிரபலமான ஹாலிவுட் படம் இண்டியானா ஜோன்ஸ். 1981ல் பிரபல ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பெர்க் இயக்கத்தில் ஹாரிசன் ஃபோர்ட் நடித்து இதன் முதல் பாகமான Indiana Jones: Raiders of the lost ark வெளியானது.