வீட்டில் உள்ள சமையல் பொருட்கள் கொண்டு வைத்தியம் செய்வது எப்படி?

நமது சமையலறையில் உள்ள சில பொருட்களே பல உடல்நல பிரச்சனைகளுக்கு எளிய தீர்வாக அமைகின்றன. அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது குறித்த சில குறிப்புகள் இதோ:
சருமப் பிரச்சனைகளுக்கு
விரலி மஞ்சளை சுட்டு பொடியாக்கி, தேங்காய் எண்ணெயுடன் கலந்து, ஆறாத புண்கள் மீது தடவி வந்தால், அவை விரைவில் குணமாகும்.
தீக்காயம் அல்லது சுடுநீர் பட்ட இடத்தில் பெருங்காயத்தை அரைத்துப் பூசினால் எரிச்சல் குறைவதுடன், கொப்புளங்களும் வராமல் தடுக்கும்.
உடல் உபாதைகளுக்கு
சாம்பிராணி, மஞ்சள், மற்றும் சர்க்கரை சேர்த்து கஷாயம் தயாரித்து, அதனுடன் பால் மற்றும் வெல்லம் கலந்து குடித்தால் உடல் வலி குறையும்.
பாலில் பூண்டு சேர்த்து காய்ச்சி குடித்தால், இருமல், சளி மற்றும் தொண்டை கரகரப்புக்கு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும்.
முட்டைகோஸை பசு வெண்ணெய் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால், உடல் சோர்வு நீங்கி, புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும்.
மற்ற நன்மைகள்
கர்ப்பிணி பெண்கள் கேரட் சாறுடன் சிறிது தேன் கலந்து குடித்தால் வாந்தி வருவது நிற்கும், உடலும் வலுப்பெறும். மேலும், பித்த நோய்களும் நீங்கும்.
பீட்ரூட் சாற்றுடன் தேன் கலந்து அருந்தி வந்தால், வயிற்றுப் புண்கள் குணமாகும்.
இந்த எளிய வீட்டு வைத்தியங்கள், அன்றாட வாழ்வில் ஏற்படும் சில உடல்நலப் பிரச்சனைகளுக்குச் சிறந்த தீர்வாக இருக்கும்.