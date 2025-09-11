முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வீட்டில் உள்ள சமையல் பொருட்கள் கொண்டு வைத்தியம் செய்வது எப்படி?

Advertiesment
Tags: வீட்டு வைத்தியம்

Mahendran

, வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (18:55 IST)
நமது சமையலறையில் உள்ள சில பொருட்களே பல உடல்நல பிரச்சனைகளுக்கு எளிய தீர்வாக அமைகின்றன. அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது குறித்த சில குறிப்புகள் இதோ:
 
சருமப் பிரச்சனைகளுக்கு
 
விரலி மஞ்சளை சுட்டு பொடியாக்கி, தேங்காய் எண்ணெயுடன் கலந்து, ஆறாத புண்கள் மீது தடவி வந்தால், அவை விரைவில் குணமாகும்.
 
தீக்காயம் அல்லது சுடுநீர் பட்ட இடத்தில் பெருங்காயத்தை அரைத்துப் பூசினால் எரிச்சல் குறைவதுடன், கொப்புளங்களும் வராமல் தடுக்கும்.
 
உடல் உபாதைகளுக்கு
 
சாம்பிராணி, மஞ்சள், மற்றும் சர்க்கரை சேர்த்து கஷாயம் தயாரித்து, அதனுடன் பால் மற்றும் வெல்லம் கலந்து குடித்தால் உடல் வலி குறையும்.
 
பாலில் பூண்டு சேர்த்து காய்ச்சி குடித்தால், இருமல், சளி மற்றும் தொண்டை கரகரப்புக்கு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும்.
 
முட்டைகோஸை பசு வெண்ணெய் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால், உடல் சோர்வு நீங்கி, புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும்.
 
மற்ற நன்மைகள்
 
கர்ப்பிணி பெண்கள் கேரட் சாறுடன் சிறிது தேன் கலந்து குடித்தால் வாந்தி வருவது நிற்கும், உடலும் வலுப்பெறும். மேலும், பித்த நோய்களும் நீங்கும்.
 
பீட்ரூட் சாற்றுடன் தேன் கலந்து அருந்தி வந்தால், வயிற்றுப் புண்கள் குணமாகும்.
 
இந்த எளிய வீட்டு வைத்தியங்கள், அன்றாட வாழ்வில் ஏற்படும் சில உடல்நலப் பிரச்சனைகளுக்குச் சிறந்த தீர்வாக இருக்கும்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆரோக்கிய நன்மைகளை அள்ளித்தரும் குடம் புளி!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos