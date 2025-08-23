முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தேங்காய் எண்ணெயும் அரிசியும்: சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த புதிய வழி

Advertiesment
Coconut Oil

Mahendran

, சனி, 23 ஆகஸ்ட் 2025 (18:30 IST)
அமெரிக்க வேதியியல் சங்கம் மேற்கொண்ட ஆய்வு ஒன்றின்படி, சமைக்கும்போது கொதிக்கும் நீரில் ஒரு தேக்கரண்டி தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து அரிசியை சமைப்பது, உடலில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிப்பதை கட்டுப்படுத்த உதவும் எனத் தெரியவந்துள்ளது. இந்த செயல்முறை, உடல் உறிஞ்சும் கலோரிகளின் எண்ணிக்கையையும் கணிசமாக குறைப்பதாக அந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
 
இந்த முறையில் அரிசியை சமைப்பதால், அரிசியில் உள்ள மாவுச்சத்து உடல் உறிஞ்சப்படுவதை திறம்படத் தடுக்க முடியும். தேங்காய் எண்ணெய் சேர்ப்பதால், சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு மாவுச்சத்து உடனடியாக சர்க்கரையாக மாற்றப்படுவதை தடுக்கிறது. மேலும், இது அரிசியின் சுவையில் எந்த எதிர்மறை மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது என்றும், மாறாக, உண்பதற்கு சுவையாகவும், பல ஆரோக்கிய நன்மைகளைக் கொண்டதாகவும் இருக்கும் என்றும் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
ஆச்சரியப்படும் வகையில், அமெரிக்க வேதியியல் சங்கம் இந்த முழு ஆய்வு அறிக்கையையும் பொதுவெளியில் சமர்ப்பிக்கவில்லை. இதற்கான சரியான காரணம் என்னவென்று தெரியவில்லை. அதேசமயம், வேறு சில ஆய்வாளர்கள் இந்த முறையில் சமைக்கப்பட்ட அரிசியிலும் கலோரிகள் இருக்கும் என்று கூறியுள்ளனர். இருப்பினும், இந்த முறை உடலில் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த உதவும் என்பது பல நிபுணர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நமது உணவின் இரகசியம்: புறக்கணிக்கப்படும் கறிவேப்பிலையின் முக்கியத்துவம்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos