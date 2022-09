சமையலில் நெய்: பூமியிலேயே தூய்மையான உணவு இதுதானா?

அதன் வரலாறு பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது. "கிட்டத்தட்ட 4,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பழங்கால பாடல்கள் மற்றும் பிரார்த்தனைகளின் தொகுப்பான ரிக் வேதத்தில் நெய்க்கு பாடல்கள் காணப்படுகின்றன," என்று சிகாகோவைச் சேர்ந்த உணவு வரலாற்றாசிரியரும், 'ஃபீஸ்ட்ஸ் அண்ட் ஃபாஸ்ட்ஸ்: எ ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஃபுட் இன் இந்தியா' (Feasts and Fasts: A History of Food in India) என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியருமான கொலின் டெய்லர் சென் விளக்கினார்.