நாளொன்றுக்கு 300 முறை கடலில் மூழ்கி எழும் இந்த 'நிஜ கடற்கன்னிகள்' பற்றி தெரியுமா?

இவர்களின் இந்த கதையை கொரிய திரைப்பட இயக்குநர் ஸூ கிம் (Sue Kim) ‘தி லாஸ்ட் ஆஃப் தி சீ வுமன்’ ( The Last of the Sea Women) எனும் ஆவணப்படம் மூலம் உலகிற்கு கூற நினைத்தார். இதற்காக பெண் கல்வி ஆர்வலரும் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவருமான மலாலா யூசஃப்சாய் உடன் இணைந்து அவர் பணியாற்றினார்.