முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நான் இல்லாமல் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதா? டிரம்ப் - புதின் பேச்சுவார்த்தைக்கு உக்ரைன் அதிபர் எதிர்ப்பு..!

Advertiesment
Volodymyr Zelenskyy

Mahendran

, சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025 (16:48 IST)
ரஷ்யா - உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்காக, அமெரிக்க  அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் இருவரும் வரும் ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தவிருக்கும் நிலையில், இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
 
உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து டிரம்ப் மற்றும் புடின் இருவரும் அலாஸ்காவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஆனால், இந்த சந்திப்பில் உக்ரைனின் பிரதிநிதி கலந்துகொள்ளவில்லை.
 
இந்த சந்திப்பிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள ஜெலென்ஸ்கி, தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில், "உக்ரைன் இல்லாத எந்தவொரு தீர்வும் அமைதிக்கு எதிரான தீர்வுகள் ஆகும். இது எங்கள் நாட்டின் இறையாண்மைக்கு உரியது அல்ல. எங்கள் நாட்டின் பிராந்திய இறையாண்மை பேச்சுவார்த்தைக்கு உட்பட்டது அல்ல" என்று திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார்.
 
இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் தன்னையும் கலந்துகொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் என்று ஜெலென்ஸ்கி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இந்த கோரிக்கையை டிரம்ப் - புடின் ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

காதில் ஊற்றப்பட்ட பூச்சிக்கொல்லி மருந்து.. யூடியூப் வீடியோ பார்த்து கணவனை கொலை செய்த மனைவி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos