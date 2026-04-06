நாளை வரை கெடு.. அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்படவில்லை என்றால் ஈரானை முழுமையாக அழிப்பேன்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை

Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (07:51 IST)
Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (07:52 IST)
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரானுடன் வரும் செவ்வாய்க்கிழமைக்குள் அமைதி ஒப்பந்தம் எட்டப்படாவிட்டால், அந்த நாட்டை முழுமையாக தகர்க்கப்போவதாக பகிரங்கமாக எச்சரித்துள்ளார்.
ஈரானின் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும் பாலங்கள் உள்ளிட்ட பொதுமக்களின் அத்தியாவசிய உள்கட்டமைப்புகளை இலக்கு வைக்கப்போவதாக அவர் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
செவ்வாய்க்கிழமை மின் நிலையம் மற்றும் பாலங்கள் தகர்க்கப்படும் நாளாக இருக்கும் என்று டிரம்ப் பதிவிட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலால் ஏற்படும் பொதுமக்களின் உயிரிழப்புகள் குறித்த கவலைகளை நிராகரித்துள்ள அவர், ஈரான் அரசை எதிர்க்கும் மக்கள் இந்த நடவடிக்கையை ஆதரிப்பார்கள் என்று கூறியுள்ளார்.
இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள ஈரான் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் முகமது பாகர் காலிபாப், டிரம்பின் இந்த பொறுப்பற்ற நடவடிக்கைகள் அமெரிக்காவை ஒரு நரகத்திற்கு இட்டுச் செல்லும் என்று எச்சரித்துள்ளார்.
வளைகுடா நாடுகள் மற்றும் இஸ்ரேல் மீதும் ஈரான் தாக்குதல் நடத்தக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவுவதால், இப்பகுதியில் போர் மேகங்கள் சூழ்ந்துள்ளன. பாகிஸ்தான், எகிப்து மற்றும் துருக்கி நாடுகள் சமரச முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும், இன்னும் தீர்வு எட்டப்படவில்லை.