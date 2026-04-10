நாங்கள் பாகிஸ்தானை நம்ப தயாராக இல்லை.. இஸ்ரேல் தூதர் அதிரடி அறிவிப்பு..!

Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (09:00 IST)
Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (09:02 IST)
மத்திய கிழக்கில் அமைதியை நிலைநாட்ட அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையிலான பேச்சுவார்த்தை பாகிஸ்தானில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இஸ்ரேல் நாடு பாகிஸ்தான் மீது கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
இந்தியாவுக்கான இஸ்ரேல் தூதர் ரூவன் அசார் அளித்த பேட்டியில், "நாங்கள் பாகிஸ்தானியர்களை ஒருபோதும் நம்புவதில்லை" என்று அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார்.
பாகிஸ்தானின் பங்கை அமெரிக்கா ஒரு வெறும் 'இடைத்தரகர்' வேலையாக மட்டுமே பார்ப்பதாகவும், அதற்கு மேல் அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் ஏதுமில்லை என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
காசா பகுதியில் நிலைத்தன்மையை ஏற்படுத்த பாகிஸ்தான் ராணுவத்தை ஒரு சர்வதேச சக்தியாக பயன்படுத்துவதில் இஸ்ரேலுக்கு உடன்பாடில்லை என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார். குறிப்பாக, லஷ்கர்-இ-தொய்பா போன்ற பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கும் ஹமாஸுக்கும் இடையிலான தொடர்புகள் குறித்து இஸ்ரேல் கவலை கொண்டுள்ளது.
பாகிஸ்தான் தன்னை ஒரு சமாதான தூதுவராக காட்டிக்கொள்ள முயன்றாலும், அமெரிக்காவின் அழுத்தத்தின் காரணமாகவே ஈரான் உடனான இந்த தற்காலிக போர்நிறுத்த பேச்சுவார்த்தைக்கு அது ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மீண்டும் திறப்பது மற்றும் பிராந்தியத்தில் போர் பதற்றத்தை குறைப்பது குறித்து இந்த பேச்சுவார்த்தை அமையும். இருப்பினும், இஸ்ரேல் தனது பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து முன்னெடுக்கும் என்பதில் தூதர் அசார் உறுதியாக உள்ளார்.
