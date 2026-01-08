இந்தியர்களுக்கான விசாவை நிறுத்திய வங்கதேசம்.. இரு நாட்டின் இடையே பரபரப்பு..!

இந்தியா மற்றும் வங்கதேசத்திற்கு இடையே நிலவி வரும் தூதரக ரீதியான பதற்றம் தற்போது விசா ரத்து வரை சென்றுள்ளது.
வங்கதேசத்தில் இந்து இளைஞர்கள் கொல்லப்பட்ட சம்பவமும், அதற்கு எதிராக இந்தியாவில் வெடித்த போராட்டங்களும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பெரும் விரிசலை ஏற்படுத்தியுள்ளன. விளையாட்டு துறையிலும் இந்த பாதிப்பு எதிரொலித்துள்ளது; ஐபிஎல் தொடரில் வங்கதேச வீரர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டதை கண்டித்து, இந்தியாவில் இனி விளையாட போவதில்லை என்று வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்திருந்தது.
இந்த சூழலில், பாதுகாப்பு காரணங்களை கூறி இந்தியர்களுக்கான விசா சேவைகளை வங்கதேசம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளது. டெல்லி மற்றும் சென்னை உள்ளிட்ட இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து வங்கதேச தூதரகங்களிலும் சுற்றுலா விசாக்கள் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், வணிகம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான விசாக்கள் மட்டும் விதிவிலக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இரு நாடுகளுக்கு இடையே அதிகரித்து வரும் இந்த பகைமை போக்கு, தெற்காசிய அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.