ஆகாஷ் வீட்டுக்கு ஏன் போகல?. உலக நடிப்புடா சாமி!.. அன்பில் மகேஷை ட்ரோல் பண்ணும் நெட்டிசன்கள்!

BY: BALA
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (11:24 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (11:27 IST)
தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆவலில் அவரின் வாகனத்திற்கு பக்கத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற விக்னேஷ் என்கிற கல்லூரி மாணவர் விபத்தில் சிக்கி கடந்த 15 நாட்களுக்கு மேல் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சமீபத்தில் சிகிச்சை பலனின்றி  மரணமடைந்தார். இதையடுத்து பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷின் தந்தையை நேரில் சந்தித்து அவருக்கு ஆறுதல் சொன்னார்..

இந்த புகைப்படத்தை திமுகவினர் சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து கல்லூரி மாணவன் விக்னேஷ் விஜயை பார்க்க போனதால்தான் இறந்தார்.. ஆனால் அவரை விஜய் பார்க்க செல்லவில்லை. ஆனால், அட்லியின் வளைகாப்பு நிகழ்ச்சிக்கு போய் விட்டார்.. ஆனால் அன்பில் மகேஷ்தான் ஆறுதல் சொல்ல போயிருக்கிறார் என்று பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விஜயின் ரசிகர்களும், தவெக ஆதரவாளர்களும் சமீபத்தில் சிவகங்கை மானா மதுரையில் போலீசார் அடித்தே கொலை செய்த இளைஞர் ஆகாஷின் வீட்டிற்கு ஏன் அன்பின் மகேஷ் செல்லவில்லை?.. இதில் இருக்கும் அரசியல் எங்களுக்கு தெரியாதா?.. விஜய் சம்பந்தப்பட்ட சம்பவம் என்றால் மட்டுமே அன்பின் மகேஷ் செல்வார்.. உங்க நாடகம் எங்களுக்கு தெரியாதா?.. உலக நடிப்புடா சாமி?;; என்று பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

