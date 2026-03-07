முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அமெரிக்கா கொடுத்த அழுத்தம்.. ஈரானுக்கு உதவ முடியாத நிலையில் இலங்கை..!

US Military
BY: Siva
Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 (11:40 IST) Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (11:40 IST)
ஈரானிய போர்க்கப்பலை மூழ்கடித்ததை தொடர்ந்து, அதிலிருந்து தப்பிய 32 வீரர்கள் மற்றும் இலங்கையின் வசம் உள்ள மற்றொரு ஈரானிய கப்பலான 'IRIS பூஷெர்' மாலுமிகளை ஈரானிடம் ஒப்படைக்க வேண்டாம் என்று அமெரிக்கா இலங்கையை வலியுறுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த புதன்கிழமை காலி அருகே ஈரானின் 'IRIS டெனா' போர்க்கப்பலை அமெரிக்க நீர்மூழ்கி கப்பல் தாக்கி அழித்தது. இதில் பல மாலுமிகள் கொல்லப்பட்டனர். இந்நிலையில், இலங்கையின் பிரத்யேக பொருளாதார மண்டலத்தில் சிக்கிய பூஷெர் கப்பலின் 208 மாலுமிகளையும் இலங்கை அதிகாரிகள் பாதுகாப்பிற்காக அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
 
மனிதாபிமான அடிப்படையில் இவர்களை ஏற்பது தங்கள் கடமை என இலங்கை அதிபர் அநுர குமார திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார். எனினும், இவர்களை ஈரான் தனது பிரச்சாரத்திற்காக பயன்படுத்துவதை தடுக்க வேண்டும் என அமெரிக்க தூதரகம் வலியுறுத்தியுள்ளது. 
 
இதற்கிடையில், டெனா கப்பலில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை திரும்பப் பெற ஈரான் உதவி கோரியுள்ளது. பூஷெர் கப்பல் மோதல் முடியும் வரை இலங்கையின் பிடியில் இருக்கும் என தெரிகிறது. இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு அமெரிக்கா நடத்திய முதல் பெரிய நீர்மூழ்கிக் கப்பல் தாக்குதல் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

