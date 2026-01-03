முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வெனிசுலாஅதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ கைது.. நாடு கடத்தப்பட்டதாக டிரம்ப் அறிவிப்பு!

வெனிசுலா டிரம்ப் தாக்குதல் 2026

Mahendran

, சனி, 3 ஜனவரி 2026 (15:59 IST)
தென் அமெரிக்க நாடான வெனிசுலாவில் கடந்த சில மாதங்களாக நிலவி வந்த அரசியல் பதற்றம், இன்று  உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. வெனிசுலா மீது அமெரிக்க படைகள் மிகப்பெரிய அளவிலான வான்வழித் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். 
 
இந்த தாக்குதலின் போது வெனிசுலா அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ மற்றும் அவரது மனைவி சிலியா புளோரஸ் ஆகியோர் அமெரிக்கப் படைகளால் கைது செய்யப்பட்டு, அந்த நாட்டை விட்டு வெளியே கொண்டு செல்லப்பட்டதாக தனது 'ட்ரூத் சோஷியல்' தளத்தில் டிரம்ப் பதிவிட்டுள்ளார்.
 
இன்று அதிகாலை சுமார் 2 மணியளவில் வெனிசுலாவின் தலைநகரான கராகஸில் அடுத்தடுத்து ஏழுக்கும் மேற்பட்ட பயங்கர வெடிச்சத்தங்கள் கேட்டன. அந்நாட்டின் முக்கிய ராணுவ தளங்களான 'லா கார்லோட்டா' மற்றும் அதிபர் மதுரோ வசித்து வந்த 'புவேர்ட்டே தியூனா' ஆகிய இடங்களை இலக்கு வைத்து இந்த தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. 
 
வெனிசுலாவில் இருந்து அமெரிக்காவிற்கு போதைப்பொருள் கடத்தப்படுவதாகவும், மதுரோ ஒரு 'போதைப்பொருள் பயங்கரவாதி' என்றும் டிரம்ப் நிர்வாகம் நீண்ட காலமாகவே குற்றம் சாட்டி வந்த நிலையில், இந்த ராணுவ நடவடிக்கையை அமெரிக்க சட்ட அமலாக்க துறையினருடன் இணைந்து வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளதாக டிரம்ப் கூறியுள்ளார். 
 
