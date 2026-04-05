ஈரான் தளபதி காசிம் சுலைமானியின் உறவினர்கள் அமெரிக்காவில் கைதா? குடும்பத்தினர் சொல்வது என்ன?

Advertiesment
QasemSoleimani
BY: Siva
Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 (08:45 IST) Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 (08:23 IST)
google-news
ஈரானின் மறைந்த ராணுவ தளபதி காசிம் சுலைமானியின் உறவினர்கள் இருவரை அமெரிக்கா கைது செய்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. சுலைமானியின் மருமகள் ஹமிதே சுலைமானி அஃப்சர் மற்றும் அவரது மகள் ஆகியோரின் கிரீன் கார்டு உரிமை ரத்து செய்துள்ளதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ அறிவித்துள்ளார். இவர்கள் அமெரிக்காவில் இருந்துகொண்டே அந்நாட்டிற்கு எதிரான கருத்துகளை பரப்பியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
 
"அமெரிக்காவை 'சாத்தான்' என குறிப்பிட்டவர்களுக்கும், பயங்கரவாதத்தை ஆதரிப்பவர்களுக்கும் எங்கள் நாட்டில் இடமில்லை" என ரூபியோ எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். 
 
இருப்பினும்,  சுலைமானியின் மகள்கள் கைது செய்யப்பட்ட பெண்கள் தங்கள் உறவினர்கள் அல்ல என்று ஊடகங்கள் மூலம் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
2020-ல் டிரம்பின் முதல் ஆட்சிக் காலத்தில் சுலைமானி கொல்லப்பட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் டிரம்ப் பதவியேற்ற பிறகு ஈரான் உடனான போர் சூழலில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
ஈரானின் முக்கிய புள்ளிகளின் உறவினர்கள் பலரது விசாக்களை ரத்து செய்து அவர்களை நாட்டை விட்டு வெளியேற்றும் பணியில் டிரம்ப் நிர்வாகம் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது.
 
