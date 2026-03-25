webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






5 நாள் கெடு விதித்த டிரம்ப், 1 மாதம் போர் நிறுத்தம் என அறிவிப்பு.. ஈரானுக்கு 15 நிபந்தனைகள்.. ஈரான் ஏற்குமா?

ஈரான் போர்
BY: Siva
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (09:59 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (10:01 IST)
மத்திய கிழக்கு போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர, ஈரானுக்கு 15 அம்ச திட்டத்தை அமெரிக்கா முன்மொழிந்துள்ளது. இதில் ஈரானின் அணுசக்தி திட்டங்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடு, நிழல் ராணுவ குழுக்களுக்கான ஆதரவை நிறுத்துதல் மற்றும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மீண்டும் திறத்தல் போன்ற முக்கிய நிபந்தனைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. 
 
இதற்கு பதிலாக, ஈரான் மீதான பொருளாதார தடைகளைத் தளர்த்தவும், அந்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீட்க உதவவும் அமெரிக்கா முன்வந்துள்ளது. பேச்சுவார்த்தைக்காக ஒரு மாத கால போர்நிறுத்தத்திற்கும் வாஷிங்டன் அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது.
 
இருப்பினும், தனது ஏவுகணை திறன்களை குறைக்கும் நிபந்தனைகளை ஈரான் ஏற்குமா என்பது சந்தேகமே. பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷேபாஸ் ஷெரீப் இந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தையை ஒருங்கிணைக்க முன்வந்துள்ளார். ஸ்டீவ் விட்காஃப் மற்றும் ஜாரெட் குஷ்னர் ஆகியோர் அமெரிக்கப் பிரதிநிதிகளாக பங்கேற்க வாய்ப்புள்ளது. 
 
ஒருபுறம் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை பேசப்பட்டாலும், மறுபுறம் அமெரிக்கா கூடுதலாக 3,000 வீரர்களை ஈரானுக்க்கு அனுப்பி வருவது பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது. ஈரானின் புதிய தலைமை இந்த திட்டத்தை ஏற்குமா என்பதை பொறுத்தே போரின் எதிர்காலம் அமையும்.
 
Edited by Siva

