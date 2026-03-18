நாட்டை விட்டு வெளியே போங்க.. இலவச விமான டிக்கெட்.. கையில் ரூ.2.15 லட்சம் தருகிறேன்: டிரம்ப் அறிவிப்பு..!

Advertiesment
அமெரிக்க செய்திகள்
BY: Siva
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (10:59 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (10:52 IST)
அமெரிக்காவில் சட்டவிரோதமாக வசிக்கும் இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட புலம்பெயர்ந்தோர், தாமாக முன்வந்து தங்கள் நாடுகளுக்கு திரும்ப ஊக்குவிக்கும் வகையில் 'புராஜெக்ட் ஹோம்மிங்' என்ற புதிய திட்டத்தை அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகம் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், சொந்த ஊர் திரும்பும் புலம்பெயர்ந்தோருக்கு இலவச விமான டிக்கெட் வழங்கப்படுவதோடு, கூடுதலாக சுமார் ரூ.2.15 லட்சம் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதற்காக தாஜ் மஹால் உள்ளிட்ட அடையாளங்களுடன் கூடிய விளம்பர சுவரொட்டிகளை அமெரிக்க உள்நாட்டு பாதுகாப்புத் துறை வெளியிட்டுள்ளது. சிபிபி ஹோம் செயலி மூலம் விண்ணப்பிப்பவர்கள், கைது அல்லது எவ்வித கட்டுப்பாடுகளும் இன்றி சாதாரண பயணிகளை போல நாடு திரும்ப முடியும். 
 
ஒருவரை வலுக்கட்டாயமாக நாடு கடத்த 18,245 டாலர் செலவாகும் நிலையில், இத்திட்டம் மூலம் வரி செலுத்துவோரின் பணம் பெருமளவு சேமிக்கப்படுவதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது. 
 
ஜனவரி 2025 முதல் இதுவரை 22 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் இச்சலுகையை பயன்படுத்தி தாயகம் திரும்பியுள்ள நிலையில் மேலும் பலர் தாயகம் திரும்புவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
