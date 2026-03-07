AI தொழில்நுட்பத்தை போரில் பயன்படுத்திய அமெரிக்கா.. முதல் 24 மணி நேரத்தில் நடந்தது இதுதான்..!

Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 (11:33 IST)
Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (11:34 IST)
ஈரானுக்கு எதிரான ராணுவ நடவடிக்கையின் தொடக்க கட்டத்தில், அமெரிக்க ராணுவம் AI தொழில்நுட்பத்தை பெருமளவில் பயன்படுத்தியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
Maven Smart System என்ற மேம்பட்ட AI தளத்தை பயன்படுத்தி, முதல் 24 மணிநேரத்திற்குள் சுமார் 1,000 இலக்குகள் குறிவைக்கப்பட்டன. Palantir நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு, செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு கருவிகளிலிருந்து வரும் தரவுகளை நொடிப்பொழுதில் பகுப்பாய்வு செய்து இலக்குகளை தீர்மானிக்கிறது.
இந்த தளத்தில் Anthropic நிறுவனத்தின் Claude என்ற AI மாடல் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது உளவு தகவல்களை ஆய்வு செய்து, முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இலக்குகளை வரிசைப்படுத்த உதவுகிறது.
முதல் 12 மணிநேரத்திலேயே 900 ஏவுகணைகள் ஏவப்பட்டதாகவும், இதில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனியின் வளாகம் தாக்கப்பட்டதில் அவர் உயிரிழந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
நவீன போர்க்களத்தில் AI தாக்கம் அதிகரித்து வருவதையும், ராணுவ முடிவுகளில் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் இந்தச் சம்பவம் உலகிற்கு உணர்த்தியுள்ளது.