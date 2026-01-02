முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இரண்டு படகுகள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்தா? அமெரிக்க ராணுவத்தின் கைவரிசையா? 5 பேர் பலி

பசிபிக் பெருங்கடல்

Mahendran

, வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (14:30 IST)
பசிபிக் பெருங்கடலில் போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்டதாக கூறி இரண்டு படகுகள் மீது அமெரிக்க ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர். இது குறித்து அமெரிக்க ராணுவம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் அவர்கள் கொல்லப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
போதைப்பொருள் கடத்தல் காரர்களை "தீவிரவாதிகள்" என கருதி அவர்கள் மீது ஆயுதமேந்திய தாக்குதல் நடத்துவதை டிரம்ப் அரசு நியாயப்படுத்தி வரும் வேளையில், இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அமெரிக்காவின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை சர்வதேச சட்டங்களை மீறுவதாக உலக நாடுகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன. தாக்குதலுக்குள்ளான படகுகளில் போதைப்பொருள் இருந்ததற்கான எந்தவொரு உறுதியான ஆதாரத்தையும் அமெரிக்கா இதுவரை வெளியிடவில்லை. போதைப்பொருள் கடத்தலை தடுப்பதாகக் கூறிக்கொண்டு, முறையான விசாரணையின்றி அப்பாவி உயிர்களைப் பறிக்கும் வகையில் அமெரிக்க அரசு எல்லை மீறுவதாக சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்புகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன.
 
டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் இந்த "ஆயுத மோதல்" கொள்கை, சர்வதேசக் கடற்பரப்பில் மற்ற நாடுகளின் இறையாண்மையைப் பாதிக்கும் எனப் பல நாடுகள் கவலை தெரிவித்துள்ளன. 
 
