ஈரான் போரே இன்னும் முடியலை.. அதற்குள் அடுத்த போரை திட்டமிட்ட டிரம்ப்.. சிக்க போவது யார்?

Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (13:59 IST)
Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (14:01 IST)
மத்திய கிழக்கில் ஈரானுக்கு எதிரான அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் ராணுவ நடவடிக்கைகள் ஒரு வாரத்தை கடந்துள்ள நிலையில், போரின் வீரியம் குறையாமல் நீடிக்கிறது. ஈரானின் தொடர் பதிலடிகளால் போர் எப்போது முடியும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ள நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அதிரடியான சில கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளார்.
ஆரம்பத்தில் ஐந்து வாரங்களுக்குள் போரை முடிக்க திட்டமிட்டிருந்தாலும், தற்போது அமெரிக்காவின் ஆயுத இருப்பு குறைந்து வருவது பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிரம்ப், ஈரானை முழுமையாக வீழ்த்துவதே தங்களின் நோக்கம் என்றும், அந்நாட்டை வழிநடத்த ஒரு புதிய, விவேகமான தலைமை தேவை என்றும் கூறினார்.
மேலும் ஈரானை தொடர்ந்து அமெரிக்காவின் அடுத்த இலக்கு கியூபாவாக இருக்கும் என்ற டிரம்பின் அறிவிப்பு சர்வதேச அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏற்கனவே பொருளாதார தடைகளால் கியூபா எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டை சந்தித்து வரும் நிலையில், இந்த எச்சரிக்கை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.