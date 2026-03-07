முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஈரான் விமான நிலையத்தில் சக்தி வாய்ந்த குண்டு போட்ட இஸ்ரேல்.. ஈரான் பதிலடி கொடுக்குமா?

US Israel Iran War
BY: Siva
Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 (08:43 IST) Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (08:45 IST)
மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான போர் ஏழாவது நாளை எட்டியுள்ள நிலையில், ஈரானின் மெஹ்ராபாத் விமான நிலையத்தில் சக்திவாய்ந்த குண்டுவெடிப்புகள் நிகழ்ந்துள்ளன. 
 
ஈரானின் முக்கிய உள்கட்டமைப்புகளை இலக்கு வைத்து இஸ்ரேல் நடத்திய இந்த தாக்குதலால் போர் மேகங்கள் மேலும் சூழ்ந்துள்ளன. இதற்கு பதிலடியாக இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்க தளங்கள் மீது ஈரான் ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தியது. 
 
இந்த கொடிய போரில் ஈரானில் 1,230-க்கும் மேற்பட்டோர், லெபனானில் 70-க்கும் மேற்பட்டோர் மற்றும் இஸ்ரேலில் சுமார் 12 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஆறு அமெரிக்க வீரர்களும் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். 
 
குவைத்தில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த போரினால் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதுடன், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக நடைபெறும் கப்பல் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், ஈரானின் அடுத்தகட்ட தலைமை மாற்றத்தில் ஆர்வம் காட்டி வரும் சூழலில், இப்போர் உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடிக்கு வழிவகுக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.
 
